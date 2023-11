Zeci de adolescenți au învățat să salveze vieți Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Porolissum” al județului Salaj a primit vizita membrilor Consiliului Local al Tinerilor (CLT Zalau). Activitatea s-a desfașurat zilele trecute și s-a axat in principal pe prezentarea și invațarea manevrelor de baza ce trebuie executate in acordarea primului ajutor, in diferite situații de urgența medicale ce se pot petrece in viața de zi cu zi. Asimilarea cunoștințelor acestui curs și aplicarea corecta a acestor manevre persoanelor aflate in situații limita pot sa faca diferența intre viața și moarte. Tinerii s-au aratat bucurosi și receptivi la informațiile… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

