Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au format un cuplu timp de șase ani, Gigi Hadid și Zayn Malik au decis sa se desparta. Fanii sunt de parere ca motivul separarii ar fi faptul ca artistul a lovit-o pe mama modelului. Zayn a negat aceste zvonuri, dar nu a vrut sa dea mai multe detalii despre desparțire. Din dragoste a venit pe…

- Nu a durat zeci de ani povestea lor de iubire! Gigi Hadid și Zayn Malik s-au desparțit dupa o relație de șase ani, anunța publicația People . Chiar daca au devenit parinți in urma cu un an de zile, tinerii au decis sa o ia pe drumuri separate. In plus, conform aceleiași surse, cantarețul a fost acuzat…

- Dupa o relație de aproape 7 ani și la un an distanța de momentul in care au devenit parinți, Gigi Hadid și Zayn Malik s-au desparțit. Motivul desparțirii ar fi o altercație pe care artistul ar fi avut-o cu mama iubitei sale, Yolanda Hadid. Fostul cuplu are impreuna o fiica,... The post Gig Hadid și…

- Ilie Nastase (75 de ani) a oferit prima reacție despre desparțirea iminenta de Ioana Simion, femeia care i-a fost alaturi in ultimii ani. Acuzat ca și-a agresat fizic partenera, Nasty e in pragul celui de-al cincilea divorț. Zilele trecute, Ioana Simion a postat un mesaj pe facebook in care lasa de…