Stiri pe aceeasi tema

- YouTube a facut o manevra de 180 de grade intr-un timp scurt. Compania anunta ca o aplicatie de Vision Pro se afla pe lista sa de proiecte, fara sa ofere o estimare de timp in acest sens. Mai mult, YouTube spune ca, pana va lansa viitoarea aplicatie, va repara si problema filmarilor panoramice. YouTube…

- Chingiz Ahmadov, directorul companiei de radio și televiziune de stat „Groznii” (ChGTRK), Liubov Arsalieva, editorul-șef al programelor artistice ale ChGTRK, și Aslambek Ariphanov, adjunctul companiei de televiziune și radiodifuziune de stat „Vainah”, au primit apartamente de lux, a informat liderul…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Nuclearelectrica iși vede profitul net diminuat cu aproape jumatate in acet an, pe fondul unui preț de vanzare a energiei electrice in scadere, mai redus chiar decat prețul reglementat. Compania nu va mai plati la stat contribuția la Fondul pentru Tranziție Energetica, din…

- Contractul este estimat la 60.000 lei iar pretul exprimat este aferent prestarii serviciilor pentru o luna, potrivit anuntului de pe SEAP Firma a fost infiintata in 2021 In 2022 a raportat o cifra de afaceri de 37,500 lei, profit de 35,727 lei si niciun angajat Compania apartine Simonei si lui Sebastian…

- Apple a anunțat recent ca va lansa noul sau dispozitiv de realitate virtuala și augmentata, Vision Pro, in luna februarie, dupa o așteptare de aproape un an dupa anunțul inițial de la WWDC de anul trecut. Acest dispozitiv marcheaza intrarea companiei intr-o noua categorie de produse, dar și lansarea…

- Dupa ce s-a speculat foarte mult timp ca cei 3 chefi au parasit emisiunea culinara din cauza banilor, Florin Dumitrescu a declarat ca nu s-a pus problema de așa ceva. Intre timp aceștia incearca sa se implice in diferite proiecte.Chef Scarlatescu a vorbit despre tensiunile cu producatorii emisiunii,…

- Compania americana va permite eliminarea anumitor clipuri generate folosind inteligența artificiala sau marcarea detaliului pentru utilizatori pentru o mai buna distincție intre materialele reale și cele artificiale, precum și respectarea drepturilor de autor.