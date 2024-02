Stiri pe aceeasi tema

- Numeroasele functii pe care Samsung le-a implementat pe seria Galaxy S24 si care au la baza inteligenta artificiala vor putea fi folosite gratuit doar un timp limitat, relateaza News.ro. Samsung si-a prezentat noua serie de flagship-uri, care reprezinta si unele dintre primele smartphone-uri de pe piata…

- Numeroasele functii pe care Samsung le-a implementat pe seria Galaxy S24 si care au la baza inteligenta artificiala vor putea fi folosite gratuit doar un timp limitat. Samsung si-a prezentat noua serie de flagship-uri, care reprezinta si unele dintre primele smartphone-uri de pe piata cu functii extinse…

- Asa cum era de asteptat, cel putin pe partea de hardware, sunt putine schimbari fata de anul trecut. Printre cele mai notabile se numara cadrul de titanium de la S24 Ultra si ecranul care este mai plat decat de obicei. S24, cu ecran FHD de 6,2 inch, si S24+, cu ecran QHD de 6,7 inch, folosesc acelasi…

- SpaceX a realizat anul acesta 91 de lansari cu racheta Falcon 9 si alte cinci cu Falcon Heavy, depasind recordul sau anual anterior de 61 de lansari orbitale in 2022. Compania a lansat racheta Falcon 9 de mai multe ori in acest an decat in deceniul de la debutul rachetei. Pe parcurs acestui an, SpaceX…

- Google și-a actualizat chatbotul Bard cu un nou model de inteligența artificiala numit Gemini, despre care compania susține ca este mai bun decat concurenții sai, cum ar fi ChatGPT. Google dezvolta in secret sisteme de inteligența artificiala de ani de zile, dar a fost surprinsa cand OpenAI a lansat…

- Grupul Alphabet a lansat miercuri cel mai avansat model al sau de inteligenta artificiala (AI), o tehnologie care este capabila sa prelucreze diferite forme de informatii, cum ar fi video, audio si text, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Denumit Gemini, noul model lansat de Alphabet, grupul care…

- Grupul Alphabet a lansat miercuri cel mai avansat model al sau de inteligenta artificiala (AI), o tehnologie care este capabila sa prelucreze diferite forme de informatii, cum ar fi video, audio si text.

- Calatorii CFR pot cumpara ABONAMENTE lunare sau saptamanale de pe telefon. Noi opțiuni in aplicație Calatorii care circula cu trenul au o noua opțiune de cumparare a biletelor. Este vorba mai exact de abonamente lunare și saptamanale. Acesta vor putea fi cumparare și online, in mai multe modalitați,…