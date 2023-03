Stiri pe aceeasi tema

- Google a organizat astazi, 30 martie, un eveniment local in timpul caruia a prezentat istoricul/evoluția platformei Youtube in Romania și o serie de statistici interesante. Evenimentul a fost prezentat de Elisabeta Moraru, Country Director Google Romania și Dan Oros Head Of Marketing Google Romania.

- Martorii lui Iehova din Alba participa prin videoconferința la doua evenimente speciale, organizate la nivel global Martorii lui Iehova organizeaza in weekendul din 1-2 aprilie 2023, un eveniment special, la nivel global cu tema „De ce putem privi cu incredere viitorul”, au informat reprezentanții din…

- Ziua Internaționala a Padurii, proclamata de Organizația Națiunilor Unite in urma cu unsprezece ani, este sarbatorita la 21 martie, iar tema acestui an o reprezinta “sanatatea și padurile”, transmite ONU. Fiecare ediție a Zilei Padurii reprezinta o oportunitate de a incuraja țarile sa depuna eforturi…

- Emisarul special al Casei Albe pentru clima, John Kerry, a afirmat marti, la Brasilia, ca lupta impotriva distrugerii Amazoniei trebuie dusa "la nivel global", reiterand ca Washingtonul va contribui financiar la aceasta, fara a anunta, totusi, o suma, noteaza AFP, citat de Agerpres. Fii la…

- Compania anuntase anterior planuri de a reduce costurile cu 9 miliarde de coroane (880 de milioane de dolari) pana la sfarsitul anului 2023, deoarece cererea incetineste pe unele piete, inclusiv America de Nord. Alte reduceri de locuri de munca, numarand cateva mii in alte tari, vor fi probabil anuntate…

- Din cele aproape 6.000 de plante care au fost consumate de oameni de-a lungul istoriei cunoscute, in prezent doar trei asigura 50 la suta din caloriile consumate la nivel global: graul, orezul si porumbul, scrie The Guardian.