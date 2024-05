Yellen vrea ”un zid de opoziţie” al G7 faţă de capacitatea industrială în exces a Chinei Yellen a mai spus intr-o conferinta de presa ca doreste un acord general asupra conceptului” de la ministrii de finante G7 si guvernatorii bancilor centrale, cu privire la un plan de folosire a veniturilor din aproximativ 300 de miliarde de dolari in active rusesti inghetate, care ar putea oferi Ucrainei un sprijin financiar semnificativ, dincolo de 2025. Cele doua subiecte vor domina o intalnire a ministrilor de Finante si a guvernatorilor bancilor centrale in nordul Italiei, de vineri si sambata. Yellen a spus ca multe tari dincolo de democratiile industriale avansate din G7 sunt ingrijorate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

