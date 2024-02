Stiri pe aceeasi tema

- Tzanca Uraganu a venit din Dubai cu vești bomba! Manelistul vrea sa se faca om de afaceri și sa iși puna in aplicare ideile pe care le are. Tzanca Uraganu a dezvaluit in ce domeniu vrea sa se reprofileze și cu cine vrea sa se asocieze pentru a avea succes!

- Tzanca Uraganu le-a declarat „razboi” reprezentanților unei companii de telefonie mobila. Manelistul susține ca s-a trezit de nenumarate ori in situații neplacute din cauza firmei respective și are de gand sa acționeze pe cale legala, dupa ultima intamplare.

- Florin Salam a avut o noua reacției acida pe internet. Dupa ce a fost acuzat ca a dat țeapa de mai multe ori atunci cand a fost invitat și platit sa cante la petreceri, artistul se apara. Iata mesajul transmis de interpretul de muzica de petrecere, in urma cu puțin timp, in mediul online!

- Florin Salam susține ca totul este o inscenare! Celebrul cantareț de manele a facut noi declarații in scandalul de inșelaciune in care este implicat. Iata ce a marturisit „Regele Manelelor” de aceasta data!

- Luis Gabriel s-a reprofilat și a schimbat domeniul in care activeaza! Nu s-a lasat de muzica, dar, in schimb, cunoscutul manelist de la noi și-a decis și un salon de infrumusețare. Iata ce declarații a facut Luis Gabriel, exclusiv pentru Xtra Night Show!

- Lia Bugnar a primit mai multe mesaje de la admiratori, pe Facebook și pe Instagram, dupa apariția in cel mai recent podcast intitulat „E vremea mea”. Actrița spune ca, deși subiectul principal a fost despre imbatranire, ea nu iși imagineaza ce dezvaluire a starnit astfel de reacții din partea barbaților.…

- Clujenii incep sa o duca tot mai rau, iar unii dintre ei au ajuns sa ceara ajutorul altora, pentru ca nu mai au ce manca.Un tanar a ramas fara locul de munca și a cerut ajutorul internauților pentru a identifica unele locații unde se ofera o masa calda gratuita.”Știți cumva sa existe prin oraș un loc…

- Jador a reacționat, dupa ce Tzanca Uraganu a intervenit in scandalul cu Florin Salam! Ce a spus artistul, dupa ce manelistul l-a acuzat ca s-ar fi victimizat in videoclipul postat pe rețelele de socializare.