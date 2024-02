Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum a obșinuit pe toata lumea, Tzanca Uraganu traiește ”pe picior mare” alaturi de iubita lui! Manelistul a dus-o pe Alina Marymar intr-o vacanța de lux in Dubai. Cei doi au fost surprinși in ipostaze romantice unul alaturi de celalalt!

- Vali Vijelie a vorbit, cu puțin timp in urma, in cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Xtra Night Show, despre retragerea din muzica. Iata cand planuiește manelistul sa iși incheie cariera profesionala!

- Dupa ce, la finalul anului 2023, Lele și Andra Volos au devenit parinți de fata, acum cei doi se pregatesc de cele mai frumoase evenimente din viața lor. Insa, interpretul de muzica de petrecere a vorbit și despre ajutorul pe care il primesc el și partenera lui, atunci cand sunt plecați la evenimente.…

- Brigitte Pastrama a dezvaluit motivul pentru care a ales sa se mute in Dubai! Ce a determinat-o pe vedeta sa ia o astfel de decizie. Ce a marturisit bruneta, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Brigitte Pastrama susține ca a fost pacalita de pakistanezi, in Dubai! Vedeta a pierdut mulți bani acolo. Ce a marturisit bruneta, in exclusivitate pentru Xtra Night Show. Deja se teme sa mai faca unele colaborari.

- Anunț ingrijorator pentru toți fanii lui Tzanca Uraganu! Manelistul a transmis un mesaj pe contul lui personal de Tik-Tok și a marturisit ca este amenințat și talharit de interlopi , astfel ca a fost nevoit sa se ascunda pentru a se proteja.

- Jean de la Craiova s-a reprofilat de curand, asta pentru ca a trecut de la muzica la afaceri. Artistul spune ca și-a dorit de ceva timp sa faca aceasta schimbare și ca la indemnul fiului lui, au decis sa faca o investiție importanta, care s-a dovedit a fi profitabila.

- Tzanca Uraganu a reacționat pentru prima data in urma scandalului de la nunta la care și-a dat afara un coleg din formație, chiar in timpul prestației. Manelistul a avut o reacție furibunda la eveniment dupa ce a avut loc un incident neplacut in fața publicului cu un membru din formație.