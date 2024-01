Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultim moment in scandalul in care este implicat Florin Salam. Manelistul ar fi ajuns din greșeala in aceeași camera de hotel cu dama de companie! Avocata artistului, Beatrice Comaniceanu, a facut declarații despre incidentul in care este implicat clientul ei.

- Tanara de 23 de ani care ar fi fost agresata de Florin Salam a facut primele declarații privind intențiile sale. Cea despre care se spune ca ar fi victima a susținut ca nu dorește ca numele ei sa fie asociat cu al cantarețului de manele. „Nu doresc rau nimanui”, s-a exprimat ea. Noi detalii in […] The…

- Pe masura ce trec orele apar noi detalii despre acuzațiile grave ce i se aduc cunoscutului cantareț de manele. Tanara care susține ca ar fi fost batuta de catre Florin Salam, intr-un hotel din București, rupe tacerea și face primele declarații. Femeia da de ințeles ca nu a banuit vreun moment ca i s-ar…

- Fostele iubite ale lui Tristan și Andrew Tate fac dezvaluiri exclusive dupa ce au fost audiate. Informații bomba ies la iveala in cazul fraților Tate. Ce a declarat fosta iubita a lui Tristan Tate, presupusa victima, dupa ce a vorbit cu oamenii legii. ț

- Filmul „Warboy”, de Marian Crisan, spune povestea plina de emotie a unui adolescent care, incercand sa salveze cei doi cai ai familiei, porneste intr-o calatorie initiatica, traversand peisajul salbatic al Muntilor Apuseni. Incepand de vineri spectatorii sunt asteptati undeva in (v)estul salbatic, in…

- Fuego se bucura de un succes uriaș in industria muzicala din Romania. Susține concerte cu mii de spectatori, insa, in trecut, s-a gandit sa renunțe la aceasta cariera: „Am avut si momente in care-mi venea sa ma las”, spune artistul pentru Pagina de Media. Fuego sau Paul Cirpian Surugiu, așa cum e trecut…