Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul momentului din showbiz-ul romanesc, in care Florin Salam a fost acuzat ca a batut o tanara in varsta de 23 de ani in primele zile ale anului 2024, despre care s-a spus și ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel, inca ține primele pagini ale publicațiilor de la noi. Rasturnare de situație…

- Florin Salam, primele declarații dupa ce a fost acuzat ca a lovit o femeie in cap, intr-o camera de hotel Continue reading Florin Salam, primele declarații dupa ce a fost acuzat ca a lovit o femeie in cap, intr-o camera de hotel at Tabu.

- Informații de ultim moment in scandalul in care este implicat Florin Salam. Manelistul ar fi ajuns din greșeala in aceeași camera de hotel cu dama de companie! Avocata artistului, Beatrice Comaniceanu, a facut declarații despre incidentul in care este implicat clientul ei.

- Femeia in varsta de 23 de ani a declarat luni, 15 ianuarie, la Antena 3, ca Florin Salam este „un monstru” și ca nu și-a inchipuit ca poate pați așa ceva.„Am facut atac de panica de dimineața. Deci, va rog sa ma credeți, chiar nu sunt OK. Pe 1, in prima seara a anului, nimeni nu iși dorește sa i se…

- Florin Salam a fost implicat, de-a lungul timpului, in numeroase scandaluri. Iar la inceput de an nou, artistul se afla iar in centrul atenției, dupa ce o tanara, in varsta de 23 de ani, a depus o plangere, in care a menționat ca un barbat in varsta de 44 ani de ani a agresat-o intr-o […] The post Ce…

- Impresarul lui Florin Salam a oferit o prima reacție, dupa ce manelistul ar fi batut o tanara de 23 de ani in camera de hotel. Artistul nu mai este in Romania in momentul de fața. Ce a spus „reprezentantul” celebrului artiste despre cele intamplate. Cum a incercat sa il apere.

- Cu doar cateva minute in urma, SpyNews.ro v-a prezentat detalii exclusive in cazul in care Florin Salam este acuzat ca ar fi batut, in camera de hotel, o tanara in varsta de 23 de ani. Care a fost primul lucru pe care manelistul i l-a cerut femei, inca de cand a intrat in incapere.

- "La data de 1 ianuarie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 1 Poliție au fost sesizați, prin plangere scrisa, de catre o tanara, in varsta de 23 de ani, cu privire la faptul ca, in aceeași zi, in jurul orei 18.30, in timp ce se afla intr-o camera…