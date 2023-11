Stiri pe aceeasi tema

- Relația dintre Deea Maxer și Robert Drilea devine din ce in ce mai serioasa. Cei doi spun ca sunt fericiți impreuna și ca s-au gandit la posibilitatea ca, la un moment, sa plece din Romania pentru a se muta in Dubai, acolo unde indragostiții au fost in vacanța și unde au afaceri.

- Zi de sarbatoare pentru Dinu Maxer! Cunoscutul artist iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Este, totodata, și primul an in care acesta il petrecere alaturi de noua iubita, dupa divorțul de fosta soție, Deea Maxer. Iata ce a ales sa faca in acest an Dinu Maxer de ziua lui!

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman fac pregatirile pentru nunta lor, care va avea loc anul urmator. Cei doi și-au ales și nașii și au stabilit și formația care la va canta la petrecere. In august, la sfarșitul unei piese de teatru, Vlad Gherman a cerut-o in casatorie pe Oana Moșneagu. In fața tuturor celor…

- Maria Constantin și Robert Stoica vor sa iși deschida propria afacere, iar artista spune ca a facut deja planul pentru cum va arata locația. Soțul cantareței are deja o pensiune in Argeș, dar cei doi vor sa o extinda.

- De cateva luni, Dinu Maxer are o relație cu Magdalena Chihaia și a prezentat-o deja copiilor lui. Artistul nu vrea sa grabeasca lucrurile cu femeia cu care a inlocuit-o pe Deea Maxer, dar iata ce spune despre un copil cu noua partenera.Dinu Maxer și Deea au decis sa puna punct casniciei lor in urma…

- Miercuri 11 octombrie 2023, orele 16, la Hotel Continental Forum Constanta, clubul de business networking BIZZ.CLUB Constanta va organiza evenimentul ,,Educatie la puterea a treia. Antreprenori, profesori, studenti. Pregatiti pentru viitor " Evenimentul este adresat antreprenorilor in cautarea unor…

- Zi importanta pentru Deea Maxer și Robert Drilea! Cei doi iși sarbatoresc, astazi, relația! Iata de cat timp formeaza un cuplu, de fapt, și la cat timp s-a indragostit vedeta, dupa ce a divorțat de Dinu Maxer. Cei doi sunt mai indragostiți ca niciodata și nu exclud sa faca pasul urmator!

- Deea Maxer traiește o perioada foarte buna a vieții sale, caci dupa suferința produsa de desparțirea de Dinu Maxer, bruneta și-a gasit fericirea in brațele lui Robert Drilea, barbatul cu care deja formeaza un cuplu de aproape jumatate de ani. Cu toate ca e mult prea devreme, cei doi au discutat și despre…