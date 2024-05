Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, dupa divortul de Laurentiu Reghecampf. Impresara are de cateva luni o relație cu Ronald Gavril, locuiesc deja impreuna și se inteleg de minune.In ediția de aseara a emisiunii „Prodanca. Punct și de la capat”, a fost difuzat un moment de…

- Oana Radu susține ca ea trebuia sa ramana in apartamentul cumparat in timpul casniciei, dar Catalin Dobrescu ar fi insistat sa locuiasca acolo, motiv pentru care și-a cumparat o casa noua. Artista mai spune ca au inceput sa ii dispara lucruri din locuința unde a stat impreuna cu fostul soț, lucruri…

- Scandalul de la RXF continua! Dupa scandalul uriaș facut de Dustinel, Lolrelai a venit cu noi dezvaluiri neștiute! Au existat momente tensionate intre cei doi, iar Dustinel și-a dorit cu orice preț sa i se faca dreptate. Iata ce a urmat, dupa ce Lolrelai i-a lluat apararea lui Yamato Zaharia!

- In urma cu un an, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au anunțat ca divorteaza dupa 12 ani de casnicie. Pentru cei doi a urmat un proces lung și pare ca lucrurile sunt departe de a fi rezolvate. Artista face noi declaratii dupa ce designerul a vorbit despre relația lor.Alexandru Ciucu a declarat ca nu…

- Alina Sorescu a reacționat dupa declarațiile facute inca soțul ei, Alexandru Ciucu. Invitata in platoul Xtra Night Show, artista a spus ce anume a deranjat-o din ceea ce a spus tatal fetițelor ei.

- Fostul milionar de la Izvorani este urmarit de ghinion. A pierdut averea de 6 milioane de euro, dar și vila de la Izvorani. Iar in urma problemelor grave de sanatate, se afla și in imposibilitatea de a-și mai putea vizita fiica, pe Irinuca, in America. Patronul azilului in care locuiește Irinel Columbeanu…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, 4 martie, la Antena 3, ca „garanteaza” ca Romania va intra și cu frontierele terestre in Schengen, pana la finalul acestui an, iar in 2025 nu vom mai avea nevoie de vize pentru SUA.„Eu va garantez ca pana la sfarșitul anului acesta Romania va intra in Schengen…

- In 2023, Claudia Pavel a decis sa paraseasca definitiv Romania și sa se stabileasca din nou in Statele Unite ale Americii, impreuna cu fiul și cu sora ei. In plus, solista și-a gasit și un loc de munca la unul dintre cele mai importante radiouri din Florida. Iata declarațiile pe care le-a facut recent!…