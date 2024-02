Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal monden s-a derulat in București, la Tribunal. In prim plan s-au aflat Anița Condescu și inca soțul ei. De altfel, fiica fostului președinte al clubului Pandurii Targu-Jiu, Marin Condescu, se judeca de mai mult timp cu inca soțul ei, considerat un influent afacerist. Sunt acuzații de violența…

- Nou episod in disputa politica din familia Șoșoaca. Soțul senatoarei, Silvestru Șoșoaca, i-a scris o scrisoare deschisa pe care a postat-o pe Facebook. El spune ca Diana Șoșoaca se lasa manipulata de cei care ii spun doar ce vor sa auda și ca a fost atrasa de iluzia vedetismului. De asemenea, vorbește…

- In lumea bogaților, și imposibilul devine posibil! Vova Cohn a pregatit un cadou fabulos pentru soția lui și cu siguranța nu s-a uitat la bani cand l-a cumparat! Soția lui a fost sarbatorita cu invitați pe masura, iar Cristina Rus și soțul ei au fost prezenți. Paparazzii Spynews.ro au venit cu imagini…

- Monica Tatoiu a dezvaluit de la ce pornesc certurile intre Monica Tatoiu și soțul ei. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 41 de ani. Ce a maturisit vedeta, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- A fost batuta sau nu Isabela Onoriu de inca soțul ei? Iata cand au inceput, de fapt, neințelegerile intre ea și fostul pilot, de fapt. Daniel Onoriu a facut dezvaluirile momentului, in cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Xtra Night Show.

- Eliza Natanticu a facut dezvaluiri neștiute despre cel mai așteptat show televizat din Romania. Power Couple incepe curand, iar soția lui Cosmin Natanticu a marturisit cum a decurs aceasta experiența pentru ei. Iata ce declarații a facut la Neatza cu Razvan și Dani.

- Bella Santiago și soțul ei, Ionuț, s-au casatorit in vara anului trecut, iar acum cei doi au planuri mari de viitor și iși doresc sa devina și parinți. Totuși, ca in orice cuplu și orice casnicie mai exista și discuții in contradictoriu, iar cantareața ne-a spune care sunt motivele pentru care ea și…

- Denisa Despa trece printr-un coșmar. La cateva zile dupa ce fostul iubit i-a spart ușa și a lovit-o, cei doi s-au intalnit in sala de judecata. Dansatoarea iși dorește ca procesul sa se incheie cat mai repede, iar barbatul sa plateasca pentru daunele create.