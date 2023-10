Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show de la Antena Stars, Valerie Lungu a spus adevarul despre nunta și sarcina. Influencerița a facut marturisiri despre acest subiect important din viața ei. Iata ce a declarat vedeta pentru emisiune!

- Alex Ashraf a depus actele pentru divorțul de Oana Zavoranu pe 25 septembrie, la Judecatoria Sectorului 1 din București. Acum, acesta face primele declarații despre separarea de vedeta, dupa ce zile la rand a pastrat tacerea și a primit mai multe acuzații din partea celei care inca ii este soție. Dupa…

- Sensy traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru ca in urma cu doar cateva zile a nascut un baiețel perfect sanatos, iar ea radiaza de fericire in preajma micuțului. Recent, influencerița a precizat pe Instagram cu cine seamana baiețelul ei. Iata ce a postat vedeta pe…

- Mulți parinți sunt preocupați de dezvoltarea copiilor lor și de felul in care activitațile fizice pot contribui la creșterea in inalțime a acestora. Daca dorești sa le oferi copiilor tai oportunitați pentru a-și dezvolta inalțimea, exista cateva sporturi care pot fi benefice pentru aceasta.1. Baschet…

- Vitamina B12 joaca un rol esențial in producerea de energie și in menținerea metabolismului in limite normale. Așa ca, daca simți ca nu ai suficienta energie pentru a-ți indeplini sarcinile zilnice, poate ar fi timpul sa verifici nivelul tau de vitamina B12.Vitamina B12, cunoscuta si sub numele de ciancobalamina,…

- Silviu Biriș este un parinte model pentru copiii lui. Cum se descurca actorul in rolul de tata. Ce declarații emoționante a facut despre viața de familie, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Catalin Cazacu, actualmente prezentator TV la Antena Stars a facut mai multe dezvaluiri la emisiunea Xtra Night Show. Fostul Faimos de la Exatlon se pare ca mai are și o alta meserie. Cand nu apare pe micul ecran, acesta organizeaza petreceri. In fiecare weekend e nelipsit de la petreceri. Cu ce se…