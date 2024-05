Stiri pe aceeasi tema

- Initat in platou Xtra Night Show, in ediția din aceasta seara, Ciprian Marica a vorbit despre inceputurile carierei sale. Fostul fotbalist a dezvaluit ca mama sa a fost cea care l-a dus la fotbal.

- Ciprian Marica este un tata model. Fostul fotbalist nu le refuza nimic celor mici și se pare ca se bucura din plin de momentele in care poate petrece timp alaturi de copii. Cum a fost surprins de curand.

- Ciprian Marica, acționarul celor de la Farul, considera ca sancțiunea primita de Dinamo și UTA - 4 meciuri fara spectatori - e mult prea dura # Fostul atacant al echipei naționale e de parere ca pedepsele nu ar trebui dictate colectiv, ci numai cei vinovați ar trebui sa suporte consecințele Dupa incidentele…

- Un fotbalist algerian in varsta de 17 ani a murit duminica, la noua zile dupa ce s-a prabusit pe teren in timpul unui meci dupa un duel cu un adversar, a anuntat luni presa locala, scrie AFP. Wassim Djezzar, jucator al echipei Under-17 a clubului NRB Oued El Ma, care evolueaza in liga regionala din…

- Este doliu in lumea fotbalului internațional. Un atacant de doar 24 de ani a murit, dupa ce a leșinat pe teren, in timpul unui antrenament. Tanarul a anunțat ca se simte rau, cu scurt timp inainte de deces.

- Guillermo Beltran, un fotbalist columbian in varsta de 24 de ani, a murit, vineri, dupa ce s-a pribusit la un atrenament cu echipa sa, CD Real Santa Cruz, din prima liga boliviana. Atacantul s-a plans de ameteli si greata inainte de a se prabusi si a muri din cauza unei insuficiente cardiace, relateaza…

- Simona Halep a vorbit, marti noapte, despre cum s-a simtit la primul meci dupa revenirea in urma suspendarii de 18 luni. Deși a pierdut meciul cu Paula Badosa, din primul tur de la Miami, sportiva a marturisit ca revenirea pe teren a fost mai buna decat se astepta, anunța News.ro.„Paula a fost o adversara…

- Cat mai are de așteptat Simona Halep pana afla verdictul Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne? TAS a anunțat intr-un comunicat ca speța Simonei Halep inca este in judecare și, in acest moment, nu poate fi inaintata o data in care verdictul va fi comunicat. ”In prezent, completul de arbitraj…