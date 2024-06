DNA Constanta: Ucrainean, retinut pentru cumparare de influenta, in forma continuata In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data 31 mai 2024, a unui inculpat, cetatean ucrainean, in sarcina caruia s a retinut savarsirea infractiunii de cumparare de influenta, in forma continuata, transmite un comunicat din partea DNA. In ordonanta pro ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

