Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 15 ani de pauza, astazi iși redeschide porțile Restaurant Parc By Oma Palace. Deocamdata va funcționa doar terasa, care va așteapta cu preparate delicioase și diversificate, dar și cu evenimente periodice. Cei care vor sa se relaxeze astazi in Parcul Municipal și sa iși rasfețe cu aceasta ocazie…

- ​Real Madrid o intalnește pe Borussia Dortmund in finala UEFA Champions League, partida programata pe data de 1 iunie, ce urmeaza sa se dispute pe Wembley Stadium. „Los blancos” nu il vor avea la dispoziție pe Aurelien Tchouameni.

- Slavko Vincic (44 de ani), arbitru sloven, a fost delegat la finala Champions League dintre Real Madrid și Borussia Dortmund, care se va disputa pe 1 iunie, de la ora 22:00. Omul promovat intens in ultimii ani de Aleksander Ceferin, președintele sloven de la UEFA, iar acum pune cireașa pe tort. A fost…

- Mircea Radu, prezentatorul emisiunii „Din dragoste”, un adevarat fenomen in materie de audiența in perioada sa de glorie, a postat astazi, pe pagina sa de Facebook, o fotografie facuta in centrul orașului nostru. „Bistrița este frumoasa, timida și gingașa, ca unica fiica a unei familii de intelectuali”…

- ARENA by Casa EMA, restaurantul din Bistrița la care puteți ajunge direct din piscina, va așteapta cu o noua surpriza: Happy Hours! Zilnic, intre orele 12.00 și 14.00, aveți REDUCERE de 20% la toate preparatele și produsele din meniu, indiferent daca le serviți in restaurant sau le comandați acasa ori…

- Ce faci cand tapiseria canapelei preaiubite sau a fotoliului preferat arata atat de rau incat dau casei un aspect neingrijit, da nici nu le-ai schimba? Simplu! Chemi echipa H2O CLEANING și ți le fac ca noi! Rapid, bine și la un preț decent. Trebuie sa știi ca folosesc o tehnologie moderna, care usca…

- Astazi, dupa ora 14.00, sunteți așteptați la ARENA by Casa EMA, pentru o zi de Board Games, cu un meniu pregatit special. In timp ce va relaxați, jucand alaturi de prieteni sau noii prieteni Monopoly, Alias, rummy sau șah, puteți sa savurați chipsuri home-made, guacamole cu focaccia, quesadilla sau…

- De Ziua Internaționala a Femeii, ARENA by Casa EMA are planuri gustoase pentru toata lumea! ASTAZI și MAINE, sunteți așteptați aici sa sarbatoriți doamnele și domnișoarele din viața dumneavoastra, in stil japonez, cu SUSHI! Iar daca timpul nu va permite, nu e nicio problema. Deliciosul SUSHI, dar și…