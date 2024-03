Stiri pe aceeasi tema

- Guillermo Beltran, un fotbalist columbian in varsta de 24 de ani, a murit, vineri, dupa ce s-a pribusit la un atrenament cu echipa sa, CD Real Santa Cruz, din prima liga boliviana. Atacantul s-a plans de ameteli si greata inainte de a se prabusi si a muri din cauza unei insuficiente cardiace, relateaza…

- Emilio Correa, o legenda a boxului cubanez, campion olimpic si mondial, s-a stins din viata la varsta de 71 ani, transmite EFE. Correa a facut parte din celebrul trio de pugilisti cubanezi, alaturi de Teofilo Stevenson (decedat in 2012) si Orlando Martinez (decedat in 2021), care au cucerit primele…

- Fosta internationala romana si elena Ruxandra Dumitrescu a incetat din viata, duminica, la varsta de 46 de ani. Anunțul a fost facut de Federatia Romana de Volei, pe pagina sa de Facebook. „O veste groaznica in voleiul feminin romanesc! Duminica seara, la doar 46 de ani, ne-a parasit Ruxi Dumitrescu,…

- Doliu imens in sportul romanesc. Fosta voleibalista Ruxandra Dumitrescu s-a stins din viața la varsta de 46 de ani. Decesul a survenit duminica, 3 martie 2024, dupa cum a anunțat Federatia Romana de Volei pe rețelele de socializare. Ruxandra Dumitrescu a murit la varsta de 46 de ani Ruxandra Dumitrescu,…

- Din pacate, de astazi sportul romanesc este mult mai sarac, dupa anunțul decesului fostului campion olimpic Vasile Diba. Este doliu imens in sportul romanesc, iar cei care l-au cunoscut ai aduc un omagiu.

- Un fotbalist in varsta de 21 de ani a murit la doua zile dupa ce s-a prabușit pe terenul stadionul Paladin. Bryce Stanfiel studia științele și iși dorea sa devina stomatolog, in viitor. In urma sa au ramas membri familiei indurerați, iar colegii de echipa au pierdut un om valoros și bun.

- Este doliu in lumea sportului romanesc, dupa ce un fotbalist din Generația de Aur a murit azi-noapte. Vestea a fost data chiar de echipa la care a jucat, intr-o postare pe Facebook. In luna iulie 2024 urma sa implineasca 91 de ani.

- Este doliu la Hollywood! Un actor celebru s-a stins din viața in urma cu puțin timp. Este cunoscut pentru rolurile sale din serialele General Hospital și Beverly Hills 90210 și a fost considerat unul dintre cei mai talentați actori din telenovelele americane. Vestea morții sale a fost confirmata de…