Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce astazi, 6 februarie 2024, s a stins din viata, cu doua luni inainte sa implineasca 67 de ani, fostul jucator si antrenor Gheorghe Iamandi. Acesta a inceput fotbalul la Delta Tulcea, echipa pe care, peste ani, avea sa o si antreneze.Gheorghe Iamandi a…

- Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 87 de ani, fostul mare jucator, dar si antrenor, Cicerone Manolache.Acesta a jucat si la Farul Constanta, fiind component al formatiei, care, in sezonul 1966 1967, ocupa locul patru in Divizia A. Sotul meu Cicerone Manolache…

- Lumea fotbalului este in doliu! Un cunoscut sportiv s-a stins din viața la varsta de 41 de ani. Era supranumit „Mator”, asta datorita instinctului pe care il avea atunci cand statea in fața porții.

- Batalie pe moștenirea lui Pele. O femeie care pretinde ca este fiica lui Pele vrea ca trupul lui sa fie exhumat pentru realizarea testului ADN. Maria do Socorro Azevedo, in varsta de 60 de ani, susține ca este al optulea copil al lui Pele. Ea pretinde ca are dreptul la o parte din moștenirea lasata…

- Luigi "Gigi" Riva, cel mai bun marcator din toate timpurile al echipei naționale a Italiei, a murit la varsta de 79 de ani, a anunțat, luni, intr-un comunicat, Federația Italiana de Fotbal (FIGC), care și-a luat ramas bun de la "unul dintre cei mai buni a

- Emil Barbu „Mac” Popescu, fost președinte la Sportul Studențesc, a murit. Profesorul Emil Barbu Popescu, nascut pe 15 septembrie 1938, a murit la 85 de ani, anunța LPF. El a condus clubul din Regie pana in 1996. A murit Emil „Mac” Popescu Acesta a fost nume important in istoria Sportului Studențesc.…

- Durere uriașa pentru familia celebrului sportiv, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Mama lui Adrian Mutu a murit. Anunțul devastator a fost facut chiar de sora acestuia, printr-un mesaj publicat in mediul online. Care a fost cauza decesului. Mama lui Adrian Mutu a murit Cu doar cateva zile inainte…

- Doliu in fotbalul dambovițean! Mircea Stan (74 ani), fost portar al CS Targoviște a urcat la ceruri. In cariera de fotbalist, pe langa CS Targoviște, acesta a mai evoluat la echipe precum Petrolul Targoviște, Electroputere Craiova, Agronomia București, Sportul Studențesc (unde a fost coleg de camera…