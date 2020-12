WTA: Simona Halep, nominalizată pentru titlul de jucătoarea anului Cea mai buna jucatoare de tenis din Romania, Simona Halep, se numara printre sportivele care au fost nominalizate de WTA pentru titlul de jucatoarea anului, alaturi de Sofia Kenin, Victoria Azarenka, Naomi Osaka, Arina Sabalenka si Iga Swiatek. Anul acesta Halep a caștigat trei turnee: Dubai, Praga și Roma. Premiul pentru revenirea anului va fi obtinut de Victoria Azarenka, Tvetana Pironkova, Laura Siegemund sau de Patricia-Maria Tig, conform News.ro. Nominalizarile pentru echipa de dublu a anului sunt: Kristina Mladenovic/Timea Babos, Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk, Nicole Melichar/Xu Yi-Fan,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek (locul 17 WTA) ramane cu picioarele pe pamant dupa ce a caștiga finala probei feminine a turneului de la Roland Garros. Rasplatita cu un cec in valoare de 1,6 milioane de euro, Iga Swiatek a dezvaluit ca marele ei vis este sa-și achiziționeze un iaht cu care…

- Jucatoarea americana de tenis Sofia Kenin, favorita numarul 4, s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros.Kenin a invins-o pe sportiva franceza Fiona Ferro, 49 WTA, scor 2-6, 6-2, 6-1, dupa o ora si 44 de minute. In sferturi, ea va evolua…

- Simona Halep a pierdut fara drept (6-1, 6-2) de apel meciul din optimile de finala ale Roland Garros in fața polonezei de 19 ani, Iga Swiatek. Tanara jucatoare din Polonia a prins o zi de grație și a reușit un meci extraordinar. Simona, locul 2 WTA și principala favorița a turneului, a intrat mei greu…

- Jucatoarea franceza Fiona Ferro, locul 49 WTA, s-a calificat, joi seara, in turul trei al turneului de la Roland Garros, faza in care o va intalni pe Patricia Maria Tig, locul 58 WTA, potrivit news.ro.Citește și: Medicul Alexandru Rafila face noi recomandari! Ce trebuie sa faceți incepand…

- Patricia Maria Tig, locul 58 WTA, s-a calificat, joi, in turul trei al turneului de grand slam de la Roland Garros.Tig a invins-o in turul doi pe americanca Christina McHale, locul 79 mondial, scor 6-4, 6-3, intr-o ora si 36 de minute. In runda urmatoare, romanca o va intalni pe castigatoarea…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de kazaha Elena Ribakina in prima runda a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Sorana Cirstea (30 ani, 84 WTA) s-a inclinat dupa doar 65 de minute in fata unei adversare din top 20 cu scorul de 0-6, 3-6. Cirstea a gresit destul de mult in acest…

- Naomi Osaka (22 ani), numarul 9 mondial, a avut o misiune dificila joi, in semifinale, impunandu-se greu in trei seturi, 7-6 (7/1), 3-6, 6-3, in fata americancei Jennifer Brady, la capatul unui meci extrem de disputat, in care ambele au etalat un tenis de calitate. Jucatoarea nipona nu mai…

- Halep a castigat luna trecuta turneul de la Praga. Mai erau nominalizate pentru titlul de jucatoarea lunii august Fiona Ferro, care a triumfat la Palermo, si Victoria Azarenka, invingatoare la Western & Southern Open, informeaza News.ro. Simona Halep a mai fost aleasa in acest an jucatoarea lunii februarie.