WSJ: Războiul Rusiei unifică Europa, dar scoate în evidență dependența continentului de SUA In timp ce razboiul din Ucraina se apropie de anul 2023, Europa nu s-a aratat niciodata mai unita impotriva Rusiei lui Vladimir Putin, dar nici atat de dependenta de SUA in eforturile sale de a-l da inapoi pe liderul rus, potrivit Wall Street Journal , citat de Rador. Ani de zile, aliații europeni ai Statelor Unite s-au caznit sa ajunga la o poziție comuna fața de Putin – Franța și Germania pledand pentru menținerea unor relații cu autoritarul președinte, trecand peste nemulțumirea țarilor din apropierea Rusiei, care credeau ca numai o rezistența dura l-ar putea opri sa-și continue programul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

