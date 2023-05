Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva a adus, așa cum era de așteptat, noi transformari spectaculoase. Adda și Radu Bucalae au aparut primii pe scena și au facut show, caci l-au interpret pe The Weeknd și au cantat piesa „Blinding Lights”.

- Emilian și WRS au facut show in cea de a șasea ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cei doi concurenți s-au transformat in Valahia și au cantat celebra piesa „Banana”. Ce au spus jurații despre momentul pe care l-au pregatit artiștii.

- WRS și Emilian s-au transformat in Valahia, in cea de-a șasea gala și au cantat „Banana”. Momentul lor a starnit hohote de ras la masa juraților și a starnit amintiri de la inceputul anilor 2000.

- In aceasta seara, in ediția cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 19, CRBL și Radu Țibulca au reușit sa impresioneze juriul cu prestația lor și sa fie laudați de Cristi Iacob, Miahi Petre și Andreea Balan.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva, Damian Draghici si Cristina Stroe s-au transformat in Adele și au interpretat piesa „Rolling in the Deep”. Cu toate ca alegerea facuta de ruleta nu a fost deloc una ușoara pentru ei, cei doi au reușit sa impresioneze…

- CRBL și Radu Țibulca au cantat piesa „Daca ploaia s-ar opri” de la Cargo, intr-o maniera asemanatoare originalului. Jurații au fost surprinși sa descopere faptul ca cei doi au studiat in amanunt referința.

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au creat un moment de senzație pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 19, ediția din 22 aprilie 2023. Cei doi s-au transformat in Maari 2 și au creat un moment unic.

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, difuzata pe Antena 1, Emilian și WRS s-au transformat in Modern Talking și au interpretat faimoasa melodie „Cheri Cheri Lady”. Andreea Balan a ramas impresionata de momentul lor și a fost prima care a vorbit despre…