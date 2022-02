Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata masculina de handbal a Frantei, campioana olimpica en titre, s-a calificat cu emotii in semifinalele Campionatului European - EHF EURO 2022, dupa ce a invins echipa Danemarcei, campioana mondiala, cu scorul de 30-29, miercuri, in ultimul lor meci din Grupa principala I, conform Agerpres.…

- Owen Farrell, capitanul echipei de rugby a Angliei, a declarat forfait pentru Turneul celor Sase Natiuni, din cauza unei accidentari, a anuntat miercuri selectionerul Eddie Jones, citat de AFP. In varsta de 30 ani, Farrell nu a mai jucat din noiembrie anul trecut cand a fost a suferit o leziune la…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez i-a transmis un avertisment jucatorului de tenis Novak Djokovic: va trebui sa respecte regulile anti-COVID ale țarii daca vrea sa participe la turneul de la Madrid, relateaza CNN.

- Echipa naționala a Norvegiei a caștigat duminica seara titlul de campioana mondiala la handbal feminin, invingand in ultimul act al competiției reprezentativa Franței, cu 29-22, dupa ce la pauza fusese condusa cu 12-16. Pentru Norvegia este al patrulea titlu de campioana mondiala din istorie.…

- Nationalele de handbal feminin ale Frantei si Norvegiei vor juca finala Campionatului Mondial din 2021, dupa ce au eliminat, vineri, reprezentativele Danemarcei, respectiv Spaniei, in semifinalele competitiei, anunța news.ro. In prima semifinala a zilei, Franta s-a impuns la limita in fata…

- Fostul rugbist Petre Florescu a murit, la varsta de 76 de ani, a anunțat Federația Romana de Rugby, pe pagina de Facebook. Petre Florescu s-a nascut pe 22 iunie 1945, in comuna Valea Ciorii din județul Ialomița. A debutat in rugby in 1960,la echipa Vulcan București, pe postul de mijlocaș la gramada…