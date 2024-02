FOTO Mircea Geoană surprinde: Cu cine s-a uitat la un meci de rugby Mircea Geoana, pe care unele sondaje il dau pe primul loc in topul preferințelor pentru prezidențiale, i-a surprins pe cațiva tineri cand le-a propus sa urmareasca, impreuna, la televizor, un meci de rugby. Fost rugbist, Geoana a remarcat interesul tinerilor fața de sport, in general, și fața de rugby, in special. ”Dupa munca și rasplata! La finalul unei discuții excelente, impreuna cu un grup de tineri ce vor sa schimbe Romania in bine ne-am delectat urmarind infruntarea dintre Scoția și Franța, din cadrul Turneului celor Șase Națiuni. Ca fost practicant al acestui sport,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

