Windows 11 se poate conecta la iPhone, pentru acces la apeluri, mesaje şi notificări Asa cum promitea in urma cu o luna, Microsoft a lansat Phone Link, o aplicatie care aduce pe PC un nivel basic de integrarea cu cele mai importante functii de comunicare de pe iPhone. PC-urile conectate la iPhone prin Bluetooth pot folosi Phone Link pentru a raspunde la apeluri si mesaje, dar si pentru a vedea notificarile primite pe smartphone-urile Apple. Integrarea implementata de Microsoft, cu ajutorul Apple, este una de baza, neputandu-se compara cu integrarea valabila in cazul Android-ului, care permite inclusiv rularea pe Windows a aplicatiilor de Android. Aplicatia Phone Link este disponibila… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

