Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul britanic al Apararii, Gavin Williamson, a declarat, joi, ca Romania joaca un rol vital pentru Alianta Nord Atlantica, iar Marea Britanie va sustine conducerea de catre Romania a Brigazii Multinationale Sud-Est pe durata derularii exercitiului Scorpion Fury. "Romania este vitala si joaca un…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, se va intalni, joi, cu omologul britanic, Gavin Williamson, care efectueaza o vizita oficiala in Romania. La finalul convorbirilor, cei doi oficiali vor sustine declaratii de presa. Ulterior, in cursul dupa-amiezii, ministrii Fifor si Williamson se vor deplasa…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, se va intalni joi, 2 august, la sediul M.Ap.N., cu ministrul britanic al apararii, Gavin Williamson, care va efectua o vizita oficiala in Romania.Potrivit MApN, in cursul dupa amiezii, ministrii Fifor si Williamson se vor deplasa in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu,…

- Romania este cea mai pro-americana tara din Europa si fortele americane sunt binevenite in tara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis.…

- Romania este cea mai pro-americana țara din Europa și forțele americane sunt binevenite in țara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis."Suntem…

- Informație de ultima ora. O ședința de urgența ar urma sa aiba loc, astazi, la Guvernul Romaniei.Ministrul de Interne, Carmen Dan, și ministrul Apararii, Mihai Fifor, au fost convocați de urgența de premierul Viorica Dancila, conform Romania TV, tema ședinței este focarul de pesta porcina…

- Realizatorul emisiunii "Punctul de intalnire", de la Antena 3, Radu Tudor, a prezentat pe blogul sau anunțul facut de ministrul apararii Mihai Fifor, cu cateva zile inainte de Summit-ul NATO de la Bruxelles (11-12 iulie)

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a avut, luni, 25 iunie 2018, o intalnire la Departamentul de Stat cu secretarul de stat, Mike Pompeo. Vicepremierul Ana Birchall a reafirmat importanta deosebita a Parteneriatului Strategic dintre Romania…