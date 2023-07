Weekend muzical pe Calea Victoriei, la „Străzi Deschise”, cu miniconcerte pop, pop-rock, hip-hop, jazz și funk Calea Victoriei din București va gazdui in weekendul 22-23 iulie miniconcerte, spectacole de acrobație și expoziții in cadrul programului „Strazi deschise”. Acest lucru implica restricții de trafic auto, devierea autobuzelor, iar pe strazile pe care nu mai circula mașini se inchid și pistele de biciclete.Sambata, 22 iulie, incepand cu ora 11:00, in gradina Muzeului Național al Literaturii Romane, copiii sunt așteptați la Atelierele Thomasinei de troli, elfi și spiriduși. De la ora 17:00, bucureștenii și turiștii sunt invitați la Paragon Street Beat, in zona Cercului Militar, pentru a participa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

