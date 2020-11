Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al Republicii Moldova a cerut retragerea trupelor rusești din Transinstria și inlocuirea lor cu observatori OSCE. Kremlinul a replicat la declarațiile facute de Maia Sandu și transmite ca „o schimbare a status quo-ului in Transnistria ar putea duce la o destabilizare”, scrie siteul…

- CHIȘINAU, 30 nov – Sputnik. Maia Sandu a raspuns afirmand ca poziția Republicii Moldova a fost mereu aceasta - retragerea trupelor militare rusești din stanga Nistrului. © Sputnik / Владимир АстапковичMoscova a comentat declarația Maiei Sandu privind retragerea trupelor ruse"Este poziția…

- CHIȘINAU, 20 nov - Sputnik. Președintele actual al Republicii Moldova, Igor Dodon, a reacționat dur la declarația președintelui ales Maiei Sandu privind retragerea trupelor de menținere a pacii din regiunea transnistreana și și-a exprimat speranța ca Rusia va continua sa ajute poporul moldovenesc.…

- Rusia este deschisa spre dezvoltarea cooperarii cu Moldova și saluta declarațiile președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, care a ciștigat alegerile, privind intenția de a menține relații constructive intre țari. Anunțul a fost facut joi de reprezentantul oficial al MAE rus, Maria Zaharova, in…

- Pe rețelele de socializare continua discuțiile aprinse pe tema posibilei demolari a gardului din jurul cladirii administrației președintelui Republicii Moldova, fapt promis anterior de lidera PAS, Maia Sandu, a refuzului de reședința, precum și reprofilarii cladirii președinției in instituție pentru…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Patriarhul Moscovei si al intregii Rusii, Prea Sfintitul Kiril, a transmis un mesaj de felicitare presedintelui ales al Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit site-ului oficial al Patriarhiei, Prea Sfintitul Kiril si-a exprimat…

- Lidera PAS, Maia Sandu, devine noul presedinte al Republicii Moldova, potivit rezultatelor prezentate de exit-poll-ul realizat de Watchdog.md si Institutul de Politici Publice, noteaza adevarul.ro. Potrivit studiului, Maia Sandu a obtinut 54,7% din voturi, iar Igor Dodon 45,3% din voturi. Marja de eroare…

- Deputatul PDM Alexandru Jizdan, ex-ministru de Interne, a anuntat joi, 8 octombrie, ca inca doi cetateni ai Republicii Moldova au fost rapiti in regiunea transnistreana de catre fortele de ordine ale Transnistriei si dusi intr-o directie necunoscuta. In total, in ultimele 24 de ore, in stanga Nistrului…