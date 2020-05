Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul se pregateste sa anuleze vizele pentru mii de studenti chinezi care studiaza in Statele Unite, despre care administratia Trump considera ca au legaturi cu armata chineza, au declarat joi doua surse apropiate situatiei, transmite Reuters.Citește și: Ion Cristoiu decripteaza razboiul…

- Mai precis cu armata Chinei. Este vorba de primul plan prin care ar putea fi blocat accesul unor studenti chinezi in Statele Unite. Studentii chinezi sunt cel mai mare grup strain de studenti din...

- China a avertizat ca va lua contramasuri ca raspuns la decizia Statelor Unite de a restrictiona acordarea de vize jurnalistilor chinezi si a indemnat Washingtonul sa-si repare "imediat greselile", relateaza luni agentia Reuters. Vineri, SUA au emis noi reguli pentru acordarea de vize jurnalistilor chinezi,…

- Statele Unite au emis vineri noi reguli pentru acordarea de vize jurnalistilor chinezi, informeaza Reuters. Incepand de luni, acestia nu vor mai primi vize decat pe 90 de zile, cu posibilitate de prelungire, in locul celor pe termen nelimitat. Pana acum, vizele trebuiau reinnoite doar in cazul transferului…

- Teheranul a indemnat luni Washingtonul ”sa nu mai viseze”, in urma dezvaluirii unor informatii cu privire la un plan american menit sa impiedice expirarea in curand a unui embargo international impus vanzarii de armament de catre Iran, relateaza AFP, potrivit news.ro.Cotidianul The New York…

- Analistii si managerii de investitii de pe Wall Street se asteapta la inca o saptamana grea pentru pietele financiare din Statele Unite, intrucat cazurile de coronavirus si decesele sunt in crestere in marile orase, in timp ce neintelegerile din Congres pe tema unui pachet de ajutor propus de administratia…

- Statele Unite ale Americii au suspendat vineri eliberarea vizelor obisnuite in toate tarile lumii pe fondul crizei sanitare provocate de COVID-19, a anuntat Departamentul de Stat, citat de France Presse. "Toate intalnirile pentru vizele obisnuite de vizita sau de imigrare sunt anulate" incepand de vineri,…

- Administratia Donald Trump a dispus, luni, limitarea numarului angajatilor chinezi in filiale din Statele Unite ale trusturilor media publice chineze, in replica la o serie de masuri restrictive ale autoritatilor chineze asupra unor jurnalisti americani, anunța MEDIAFAX."De cativa ani, Administratia…