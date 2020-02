Washington Post, despre Trump: Așa moare democrația - sub privirile unui public complet nepăsător Filozoful francez Montesquieu scria în 1748: &"Tirania unui prinț într-o oligarhie nu este atât de periculoasa pentru bunastarea publica pe cât este apatia cetațenilor într-o democrație.&" Și acum îi vedem validat avertismentul.



Președintele Trump acționeaza tot mai mult precum un prinț tiranic (și capricios). Și cu toate acestea, publicul s-a obișnuit într-atât cu abaterile lui încât cele mai noi atacuri împotriva statului de drept au fost întâmpinate cu un ridicat din umeri colectiv. Pasivitatea publicului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

