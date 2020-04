Stiri pe aceeasi tema

- Considerat inițial un virus respirator relativ simplu, COVID-19 se dovedește a fi mult mai infricoșator, scriu, in ediția de joi, jurnaliștii Washington Post, integrand intr-un tablou alarmant observații clinice pe care și medicii italieni și germani le-au publicat in ultima saptamana, fara sa fi reușit…

- Berea si bauturile racoritoare sunt in pericol sa isi piarda acidul, din cauza pandemiei, arata Reuters. Pandemia a dus la reducerea cererii de benzina la pompe cu peste 30% iar dioxidul de carbon folosit pentru bauturi era obtinut in urma procesarii etanolului in benzina. Lipsa de cerere pentru etanol…

- In 2009, istoricul și jurnalistul Alexandre Adler a elaborat la o lucrare care acum se constata ca a fost premonitorie. Cartea prezinta date dintr-un raport al CIA cu titlul „Cum va fi lumea in 2025”, in care era descrisa ipoteza unei pandemii, cu detalii care se regasesc acum in actuala criza de sanatate.…

- Pandemia de coronavirus ar putea arunca in saracie o jumatate de miliard de persoane in intreaga lume, a avertizat joi organizatia de caritate Oxfam cu sediul in Marea Britanie, citata de DPA și Agerpres. Organizatia a facut apel la liderii mondiali sa cada de acord asupra unui pachet de salvare economica…

- Serviciul de mesagerie mobila WhatsApp, detinut de reteaua sociala Facebook Inc., a anuntat marti ca a decis sa limiteze posibilitatea utilizatorilor de a partaja (forward) continut la un singur mesaj odata, dupa o crestere exploziva a mesajelor care contin sfaturi medicale false de la debutul pandemiei…

- Pompierii din zona de excludere de la Cernobil, din nordul Ucrainei, au intrat luni in a treia zi de lupta cu incendiul de padure din regiune, care este in continuare contaminata cu radiatii in urma accidentului nuclear din 1986, relateaza dpa, citata de agerpres.ro. Nivelul de radiatii din zona este…

- Pandemia de Coronavirus va provoca recesiune in toate economiile avansate ale lumii, in acest an, potrivit unei analize a bancii de investiții Berenberg, citate de CNBC. ”Cel puțin pentru perioada martie-mai, datele economice vor arata o contracție nemaiintalnita in vremuri de pace. Pentru acest an,…

- Grupul de Comunicare Strategica a furnizat, miercuri, noi statistici privind situația infectarilor cu coronavirus in Romania. Astfel, potrivit acestora, cea mai afectata grupa de varsta este intre 40 și 49 de ani. In Romania, la aceasta ora, sunt 246 de cazuri de infectare cu Covid-19, 29 de noi cazuri…