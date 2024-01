Alegerile din regiunea Taiwan apartin afacerilor interne ale Chinei, a declarat ministrul chinez de Externe, Wang Yi, aflat in vizita in Egipt. Potrivit acestuia, indiferent de rezultate, alegerile nu vor schimba realitatea potrivit careia, in mod fundamental, in lume exista o singura China, iar Insula Taiwan este parte a Chinei. De asemenea, alegerile nu vor […] Articolul Wang Yi: Alegerile din regiunea Taiwan apartin afacerilor interne ale Chinei apare prima data in Curierul National .