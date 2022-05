Stiri pe aceeasi tema

- Datele de zbor de la cutia neagra recuperata de la avionul China Eastern Airlines (600115.SS), a carui prabușire in martie a dus la noartea a 132 de persoane, indica ca cineva din cabina de pilotaj a prabușit in mod intenționat avionul.

- O femeie și un copilaș au murit intr-un grav accident rutier. Tragedia a avut loc in localitatea Budureasa, județul Bihor. Alte doua persoane au avut nevoie de intervenția medicilor și au fost transportați de urgența la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Oradea. Primele informații…

- In tragedia aviatica din județul Constanța unde o aeronava MiG 21 LanceR și un elicopter militar, ambele din dotarea Armatei Romane, s-au prabușit și-au pierdut opt militari și nu cinci cum se anunțase inițial. Au decedat toți cei șapte ocupanți ai IAR-330 Puma precum și pilotului aeronavei MiG 21 LanceR.…

- Aproximativ 13 persoane au murit dupa ce au cazut intr-o fantana, in timpul unei ceremonii de nunta in statul Uttar Pradesh din India, informeaza BBC . Tragedia a avut loc miercuri seara in cadrul tradiționalei ceremonii „haldi”, in care rudele aplica pasta de turmeric pe fețele mirilor pentru a avea…

