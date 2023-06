Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii germani analizeaza dovezi care sugereaza ca o echipa de sabotori a folosit Polonia ca baza pentru a ataca gazoductele Nord Stream in luna septembrie 2022 , potrivit unor informații, transmite Sky News . Wall Street Journal relateaza ca anchetatorii au reconstituit calatoria de doua saptamani…

- Incepe sa se ridice ceața in jurul iahtului Andromeda de pe care se spune ca ar fi avut loc atacurile asupra conductelor Nord Stream. Mai mulți ucraineni s-ar afla in spatele atacurilor, potrivit unei investigații facute de mai multe publicații europene, informeaza blick.ch. In plus, achetatorii suspecteaza…

- Nava ruseasca depistata in zona unde au avut loc exploziile de la gazoductele Nord Stream era una specializata in operațiuni submarine, a anunțat armata daneza, care confirma astfel datele publicate de ziarul Information, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres.Pe 22 septembrie 2022, cu patru zile…

- Miercuri, Kremlinul a transmis dupa-amiaza ca presa occidentala „a facut din nou o greșeala” in investigația sa privind o flota-fantoma a Rusiei care ar opera in Marea Nordului, culegand informații și pregatind acte de sabotaj, relateaza Interfax . „Aceste instituții de presa din țarile menționate…

- Flota rusa din Marea Baltica a efectuat joi manevre militare, utilizand rachete de croaziera Iskander, in enclava Kaliningrad, situata intre doua tari membre NATO, Polonia si Lituania. Scopul manevrelor a fost simularea atacului asupra unor pozitii inamice ipotetice, situate la o distanta semnificativa,…

Razboi in Ucraina, ziua 415. Flota rusa din Marea Baltica a efectuat joi manevre cu rachete de croaziera Iskander in enclava Kaliningrad, care se invecineaza cu doua tari NATO, Polonia si Lituania.

- Flota rusa din Marea Baltica a efectuat joi manevre cu rachete de croaziera Iskander in enclava Kaliningrad, care se invecineaza cu doua tari NATO, Polonia si Lituania, transmite EFE, potrivit Agerpres.