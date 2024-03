Alertă militară în Marea Baltică: Italia interceptează avioane rusești Forțele aeriene italiene au lansat o alerta vineri dupa ce au interceptat avioane neidentificate deasupra apelor internaționale din Marea Baltica. Doua surse din domeniul apararii de la Roma au identificat aceste avioane ca fiind de origine rusa. Interceptarile au avut loc joi și vineri dimineața, cand avioanele italiene Eurofighter, bazate la Malbork in Polonia, au fost trimise in cadrul unei misiuni de poliție aeriana a NATO. Comunicatul oficial al forței aeriene italian a confirmat acest lucru, precizand ca avioanele au revenit in siguranța la baza lor dupa finalizarea misiunii, fara a oferi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

