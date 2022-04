Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, pe 27 aprilie, acțiunile au scazut, pe fondul rezultatelor mixte ale companiilor, al ingrijorarilor ca Rusia ar putea bloca fluxurile de gaze catre Europa, al luptelor pandemiei din China și al perspectivei unei inaspriri monetare agresive a Rezervei Federale. Acțiunile au scazut in Japonia, Australia…

- Actiunile companiei de video streaming Netflix scadeau cu 36% miercuri, la 18:00, ora Romaniei, adica la o ora si jumatate de la inceputul sedintei de tranzactionare de pe Wall Street. Valoarea de piata a scazut astfel cu circa 50 de miliarde de dolari, noteaza zf.ro, care citeaza Yahoo Finance.…

- Aproape 400 de milioane de oameni din 45 de orașe din China se afla in lockdown, in timp ce razboiul din Ucraina și sancțiunile impotriva Rusiei, care fragmenteaza și mai mult economia mondiala, cresc riscul declanșarii unei recesiuni globale de proporții. Investitorii, insa, nu par sa ia inca in serios…

- Dow Jones Industrial Average a pierdut 0,67% de puncte, in timp ce S&P 500 a pierdut 1,16% dupa ce a inregistrat castiguri doua zile la rand. Nasdaq Composite a scazut cu 2,23%, anuland cresterea de 1,9% din sesiunea anterioara. ”In cele din urma, cum va functiona, economia va incetini, piata de valori…

- Dupa ce a mentinut dobanda de referinta ancorata aproape de zero de la inceputul pandemiei de Covid-19, Comitetul Federal pentru Piata Deschisa a declarat ca va creste dobanzile cu un sfert de punct procentual sau cu 0,25 de puncte procentuale. Masura, care aduce acum dobanda intr-un interval de 0,25%-0,5%,…

- Marți, rubla rusa a coborat la minimul ultimelor 15 luni, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat desfașurarea de trupe in doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, pe care le-a recunoscut ca fiind independente, scrie Reuters. Luni, rubla a suferit cea mai mare scadere de o zi de la izbucnirea…

- Nu era clar cate unitati sunt retrase si la ce distanta, dupa o desfasurare a aproximativ 130.000 de militari rusi in regiune. ”Am trecut de la ingrijorarea ca cele mai mari temeri ale noastre se vor confirma la poate ca exista un declic diplomatic, pana la urma. Asta aduce multa usurare in ceea ce…

- Ingrijorarile geopolitice au amplificate volatilitatea pe o piata de valori deja agitata, investitorii evaluand posibilitatea escaladarii conflictului dintre Rusia si Ucraina, desi unii se indoiesc ca problema va afecta preturile activelor din SUA pe termen lung, transmite Reuters, scrie news.ro.…