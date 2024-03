Aurul și bitcoin sunt vedetele acestor zile In ultimele luni, dupa circa 10 ani de stagnare, s-a observat o creștere a prețului metalului galben, investitorii fiind interesați de plasamentele in așa numitele „refugii”, care ofera protecție. Uncia de aur a atins marți un record istoric de 2136,7 dolari și se vorbește deja despre atingerea, pana la sfarșitul anului, a pragului de 2.500 dolari. O astfel de evoluție este pusa pe seama menținerii unor dobanzi ridicate de catre principalele banci centrale, pe fondul unei inflații inca ridicate, dar și a unor posibile escaladari ale conflictelor militare și geopolitice (razboiul din Ucraina, conflictul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

