Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal monstru a avut loc in cuplul Stegaru. De aceasta data, cea care a fost aprins scanteia a fost Veronica, atunci cand a hotarat sa iși faca o schimbare de look. Viorel nu s-a aratat deloc incantat de idee, motiv pentru care cei doi soți și-au aruncat cuvinte. Vulpița s-a izolat in dormitor,…

- Pentru Pro TV nu mai este o surpriza faptul ca show-ul de talente se claseaza de fiecare data in varful clasamentului, insa pentru Antena 1 este o mare surpriza faptul ca Vulpita si Viorel i-au clasat in top, mai exact pe locul 2. Potrivit Paginademedia.ro, emisiunea Acces Direct a inregistrat…

- Pentru ca nu au vazut niciodata muntele, Veronica si Viorel au fost in vizita la Bran. De indata ce au ajuns, oamenii s-au ingramadit sa faca poze cu ei. Pentru cei doi soti, distractia a inceput cu saniile, dar, la un moment dat, si-au pus in picioare si schiurile.

- Vulpița și Viorel, celebrul cuplu, au fost bombardați cu o serie de jigniri. Veronica susține ca nu a putut sa doarma de frica dupa ce o persoana s-a dat drept angajat al Antenei 1 și a incercat sa obțina informații de la Viorel.

- Viorel și Veronica din Blagești nu au fost la ziua de naștere a tatalui barbatului, dar au avut grija sa ii transmita acestuia un mesaj la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Socrul a rupt tacerea și a facut o marturisire la care nimeni nu s-ar fi așteptat!

- Veronica „Vulpița” a facut o criza de gelozie exploziva la „Acces Direct”, dupa ce s-a vazut tradata de Viorel, la petrecerea la care s-au distrat la o pensiune la care au fost invitați.

- Tensiune maxima intre Veronica si soacra ei! Dupa ce parintii lui Viorel i-au declarat razboi nurorii, ieri, atunci cand ea a venit la poarta lor, aseara, dupa emisiunea Acces Direct, tanara mamica a mai avut parte de un... soc! Soacra a acceptat sa stea de vorba cu ea, de aceasta data, fara tata socru.…

- Veronica are in sfarsit motive sa zambeasca. Ea si sotul sau Viorel vor sa ia viata de la zero si sa dea uitarii toate episoadele neplacute din relatia lor, fiind mai hotarati ca niciodata sa lupte pentru relatia lor.