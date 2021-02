VRETI IMPOZITE MAI MICI? IN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA Persoanele fizice care la data de 31.12.2020 dețin in proprietate cladiri cu destinație mixta au obligația sa depuna la Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia pana la data de 15 martie 2021 inclusiv o declarație pe proprie raspundere din care sa rezulte suprafața folosita in scop nerezidențial și persoana in sarcina careia sunt inregistrate cheltuielile cu utilitațile aferente suprafeței folosite in scop nerezidențial. Declarațiile pe proprie raspundere pot fi depuse pana la data de 15… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

