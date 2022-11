Stiri pe aceeasi tema

- Depeche Mode revine la București pe 26 iulie 2023! Concertul face parte din turneul mondial “Memento Mori” și va avea loc la Arena Naționala, in cadrul unul eveniment organizat de Emagic. Biletele pentru publicul general s-au pus in vanzare din 7 octombrie, la bilete.emagic.ro și in rețelele iaBilet.ro…

- Depeche Mode revine la Bucuresti pe 26 iulie 2023, intr-un concert ce face parte din turneul mondial "Memento Mori", la Arena Nationala, eveniment organizat de Emagic. Biletele pentru publicul general s-au pus in vanzare vineri, la bilete.emagic.ro si in retelele iaBilet.ro si Entertix.ro. Depeche Mode,…

- Formatia britanica Depeche Mode revine la Bucuresti pe 26 iulie 2023. Concertul face parte din turneul mondial „Memento Mori” si va avea loc la Arena Nationala, in cadrul unul eveniment organizat de Emagic. Biletele vor fi disponibile incepand de vineri, 7 octombrie, ora 10:00, la bilete.emagic.ro…

- Formatia britanica Depeche Mode revine la Bucuresti pe 26 iulie 2023. Concertul face parte din turneul mondial „Memento Mori" si va avea loc la Arena Nationala, in cadrul unul eveniment organizat de Emagic. Biletele vor fi disponibile incepand de vineri, 7 octombrie, ora 10:00, la bilete.emagic.ro si…

- București, 4 octombrie 2022 – DEPECHE MODE revine la București pe 26 iulie 2023! Concertul face parte din turneul mondial “Memento Mori” și va avea loc la Arena Naționala, in cadrul unul eveniment organizat de Emagic. Biletele vor fi disponibile incepand de vineri, 7 octombrie, ora 10:00, la bilete.emagic.ro…

- Klaus Iohannis se teme de izbucnirea unui conflict nuclear intre Rusia și Europa și anunța ca Romania va fi pregatita și pentru un astfel de scenariu extrem de pesimist. Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in Statele Unite, anunța ca noua retorica a presedintelui rus Vladimir Putin trebuie…

- Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG) și Asociația Internaționala a Producatorilor de Petrol și Gaze (IOGP), vor organiza in zilele de 21 și 22 septembrie cea de a 5-a ediție a Romanian International Gas Conference (RIGC) – From Versailles to Bucharest – Natural Gas, the Bridge Between Climate Action…

- Pezentatoarea meteo de la Pro Tv, Ramona Pauleanu s-a apucat de construit vile. Chiar daca vremea este imprevizibila, mereu schimbatoare, fluctuația prețurilor materialelor de construcții reprezinta un domeniu care nu are secrete pentru frumoasa vedeta Asta pentru ca, cu mult inainte de Pro TV, Ramona…