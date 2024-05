Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un afiș postat la intrare, localul Sera Eden din București le transmite clienților ca trebuie sa-și țina copii „asezați la masa pe toata durata vizitei”. Acest mesaj a starnit controverse in mediul online, amintind de dezbaterea provocata acum doi ani de localul J'ai Bistrot. „Pentru siguranța…

- Ediția din aceasta seara a inceput cu un moment de excepție la iUmor! Romica Țociu și Cornel Palade le-au facut o surpriza juraților! Cu cateva zile inainte de 1 Mai, cei doi au adus un gratar pe scena și au prajit mici! Iata cum au rreacționat jurații!

- Florin Prunea, Helmuth Duckadam, Florin Bratu si Ion Craciunescu sunt juratii iRoast de Victorie, intr-o editie speciala iUmor, dedicata fotbalului romanesc si difuzata la Antena 1 chiar inaintea confruntarii Columbia-Romania, in aceasta seara, de la 20:30.

- Premierul Sloveniei, Robert Golob, a lasat deschisa posibilitatea, joi, ca tara sa sa sprijine candidatura presedintelui Klaus Iohannis la sefia NATO, desi initial Ljubljana anuntase ca il sustine pe premierul olandez Mark Rutte.Robert Golob s-a intalnit joi cu actualul secretar general al NATO, Jens…

- Cel de-al șaselea episod al noului sezon iUmor - Alege comedia, difuzat duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1, aduce in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, numere inedite de umor și invitați unul și unul.

- Moment unic in ediția din aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva sezonul 20. Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Pippo Franco și au cantat piesa „Chi chi chi, co co co”, o piesa pentru copii.

- Dupa U Cluj – FCSB 0-0, Gigi Becali a intervenit in direct și a avut o reacție amuzanta. Dupa ce a reclamat faptul ca echipa lui nu a primit un penalty in prima repriza, patronul FCSB i-a reproșat, in gluma, moderatorului Radu Naum o declarație facuta la pauza meciului, in timpul emisiunii „Fotbal Club”,…

- Pentru satul Ianculesti care aparține de Primaria Carei nu se asigura acces la transport in comun nici dupa ce acesta a inceput sa funcționeze in Carei din 22 ianuarie 2024. Un fiu al satului a inițiat o acțiune de strangere de semnaturi pentru a solicita un traseu de autobuz și pana la Ianculești…