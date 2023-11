Stiri pe aceeasi tema

- Vremea s-a racit in toata tara, insa de saptamana viitoare temperaturile se schimba iar, astfel ca nici macar toamna cu adevarat nu putem ca spune ca vine inca, precizeaza meteorologii.Alina Șerban, de la ANM, a declarat la Antena 3: "Avem o vreme capricioasa, cu alternanțe termice de la o…

- "De duminica se poate observa o prabușire de aer rece care va determina o racire a vremii in regiunile nordice și nord-vestice iar la inceputul saptamanii urmatoare, in toata țara. Duminica seara se va raci și vor veni și ploile. Mare atenție, la inceput in jumatatea nordica, apoi și in celelalte regiuni,…

- Incep ninsorile in Romania din acest weekend. ANM anunța ca deși sambata temperaturile vor fi destul de crescute, vremea se racește radical duminica. Astfel, in prima zi de weekend avem valori termice maxime de pana la 30 de grade in unele zile. Duminica seara insa, incep ploile in aproape toata țara,…

- „Avem insa un semnal ca se va raci duminica in jumatatea de nord a țarii, luni și in cealalta jumatate, așa ca este foarte probabil ca in prima zi a saptamanii care urmeaza temperaturile maxime sa fie undeva intre 12...13 grade Celsius pana la cel mult 17...18 grade. Insa aceasta racire nu ne spune…

- Vremea se va menține calduroasa, pana luni dimineața, cu disconfort termic ridicat si indice temperatura-umezeala ce posibil vadepasi usor pragul critic de 80 de unitati, anunța Administrația Naționala de Meteorologie.Vremea se va menține calduroasa, cu disconfort termic ridicat si indice temperatura-umezeala…

- "Aceasta masa de aer tropical va persista o vreme destul de lunga, atat astazi, cat și in weekend și foarte probabil și in prima jumatate a saptamanii care urmeaza, tot in partea de sud și de est a teritoriului vom avea canicula, dar și in celelalte regiuni vorbim de vreme calduroasa.Acest lucru inseamna…