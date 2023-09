Vremea rea a facut prapad in mai multe localitați din țara in acest weekend. Multe mașini au fost luate de ape, strazile s-au inundat, iar pe șosele a fost haos. In Cluj-Napoca, sistemul de canalizare nu a facut fața unei ploi torențiale cazute in oraș. Meteorologii au emis doua avertizari de vreme rea, una de Cod portocaliu și alta de Cod roșu. A plouat atat de puternic incat un tanar a ramas blocat cu mașina sub un pod. El a reușit sa iasa din autoturism și chiar a incercat sa-l impinga, dar fara succes. In oraș, mai mulți locuitori ieșiți la plimbare au fost surprinși de ploaia torențiala,…