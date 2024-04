Vremea în România până la jumătatea lunii mai: Variații mari de temperatură și multe ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni Vremea in Romania pana la jumatatea lunii mai: Variații mari de temperatura și multe ploi. Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea in Romania pana la jumatatea lunii mai: Variații mari de temperatura și multe ploi. Prognoza meteo pe patru saptamani. Ne așteapta o perioada cu vreme instabila, cu multe precipitații, atat de necesare in agricultura. Ultimele zile din luna aprilie aduc o vreme rece, cu multe precipitații in mare parte din țara. Insa odata cu […] Citește Vremea in Romania pana la jumatatea lunii mai: Variații mari de temperatura și multe ploi. Prognoza meteo pe patru saptamani in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

