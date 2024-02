Vremea până la jumătatea lunii martie: Vine, vine, primăvara! Prognoza meteo pe patru săptămâni Vremea pana la jumatatea lunii martie: Vine, vine, primavara! Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea pana la jumatatea lunii martie: Vine, vine, primavara! Prognoza meteo pe patru saptamani: Deși nefiresc, primavara pare sa iși faca deja simțita prezența, inainte de vreme. Se anunța patru saptamani in care temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru perioada in care ne aflam. Și asta la nivelul intregii țari. Se prognozeaza […] Citește Vremea pana la jumatatea lunii martie: Vine, vine, primavara! Prognoza meteo pe patru saptamani in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

