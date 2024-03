Vremea până la jumătatea lunii aprilie: Temperaturi în creștere, dar și multe ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni Vremea pana la jumatatea lunii aprilie: Temperaturi in creștere, dar și multe ploi. Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea pana la jumatatea lunii aprilie: Temperaturi in creștere, dar și multe ploi. Prognoza meteo pe patru saptamani. Poate una dintre cele mai frumoase perioade din an, luna aprilie este una ce aduce o vreme superba, cu temperaturi placute și zile tot mai insorite. Meteorologii de la ANM anunța, in prognoza meteo pe patru saptamani, […] Citește Vremea pana la jumatatea lunii aprilie: Temperaturi in creștere, dar și multe ploi. Prognoza meteo pe patru saptamani in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea pana in 1 aprilie 2024: Mai cald decat normal, dar vin ploile de primavara. Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea pana in 1 aprilie 2024: Mai cald decat normal, dar vin și ploile de primavara. Prognoza meteo pe patru saptamani. Meteorologii de la ANM au actualizat prognoza meteo pe patru saptamani,…

- Vremea pana la jumatatea lunii martie: Vine, vine, primavara! Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea pana la jumatatea lunii martie: Vine, vine, primavara! Prognoza meteo pe patru saptamani: Deși nefiresc, primavara pare sa iși faca deja simțita prezența, inainte de vreme. Se anunța patru saptamani…

- Vremea pana la inceputul lunii martie: Temperaturi de primavara, dar și multe ploi. Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea pana la inceputul lunii martie: Temperaturi de primavara, dar și multe ploi. Prognoza meteo pe patru saptamani. Vreme nefireasca pentru luna februarie. Meteorologii de la ANM…

- Vremea pana la inceputul lunii martie: Temperaturi neobișnuite pentru februarie. Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea pana la inceput de martie: temperaturi neobișnuite pentru februarie. Prognoza meteo pe patru saptamani. In prima parte a lunii februarie se anunța o vreme neobișnuit de calda, cu…

- Vremea in Transilvania și in țara, pana la inceputul lunii februarie. Prognoza meteo pe regiuni, pentru urmatoarele doua saptamani Vremea in Transilvania și in țara, pana la inceputul lunii februarie. Prognoza meteo pe regiuni: Meteorologii anunța ca in urmatoarele doua saptamani vom avea parte de variații…

- Vremea pana la jumatatea lunii februarie: Iarna in toata regula, cu ninsori abundente și ger. Prognoza meteo pe patru saptamani Iarna in toata regula, cu ninsori abundente și ger – anunța meteorologii pentru urmatoarele patru saptamani. Meteorologii anunța, in prognoza meteo pe patru saptamani, ca vremea…

- Cum va fi vremea pana la jumatatea lunii februarie. Prognoza meteo pe patru saptamani Cum va fi vremea, pana la jumatatea lunii februarie. Meteorologii de la ANM au emis prognoza meteo pe patru saptamani, pana la jumatatea lunii februarie. Chiar daca la nivelul intregii țari vremea a intrat intr-un…

- Vremea pana in februarie 2024: Ce urmeaza dupa valul de ger. Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea va fi rece, cu temperaturi ușor mai coborate decat ce ar trebui sa avem in mod normal pentru aceasta perioada din an. Și asta mai ales pana la jumatatea lunii ianuarie, din cauza unui val de aer polar…