Vremea în România: Un aprilie călduros, cu temperaturi mai mari decât în mod obișnuit. Prognoza meteo pe patru săptămâni Vremea in Romania: Un aprilie calduros, cu temperaturi mai mari decat in mod obișnuit. Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea in Romania: Un aprilie calduros, cu temperaturi mai mari decat in mod obișnuit. Prognoza meteo pe patru saptamani. Luna aprilie va fi una calduroasa, cu temperaturi in general mai ridicate decat normalul perioadei.Totuși, sunt anunțate și furtuni, specifice lunii aprilie. Meteorologii de la ANM, in prognoza meteo pe patru saptamani, ca vremea mai fi […] Citește Vremea in Romania: Un aprilie calduros, cu temperaturi mai mari decat in mod obișnuit. Prognoza meteo pe patru… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

