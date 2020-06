Vremea face ravagii în România în acest weekend! Codul galben, prelungit Vremea o ia razna in aceste zile, cand este anunțat atat cod galben de furtuni cat și cod portocaliu de inundații. Instabilitea va dura cel puțin cateva zile. Meteorologii anunța ca cel puțin pana duminica dimineața, ora 10.00, aproape toata Romania va fi lovita de furtuni și instabilitate atmosferica temporar accentuata. Este anunțat un cod […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

