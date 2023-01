Vremea caldă a dat peste cap planurile turiștilor. Stațiunile de schi din Europa nu au zăpadă Temperaturile au batut recorduri, in primele zile ale anului, mai peste tot in Europa. Este atat de cald pe continentul nostru incat in Polonia au inflorit ciresii, iar Alpii sunt aproape complet lipsiti de zapada. Implicit, cei din industria turismului, sunt deznadajduiti. Mai ales ca acest start ratat vine dupa anii pandemiei, cand au avut pierderi enorme. Suntem la inceput de ianuarie, dar in Alpii elvetieni, peisajul este bulversant. Pe pante se vede iarba verde, in niciun caz albul orbitor al zapezii, la care te-ai astepta. Administratorii pistelor fluiera a paguba. La fel si cei care obisnuiau… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Temperaturile pentru luna ianuarie au atins un maxim istoric in mai multe state din Europa: recordurile nationale au fost depasite in opt tari, iar recordurile regionale in alte trei, relateaza BBC.La Varsovia, in Polonia, s-au inregistrat duminica 18,9°C, in timp ce la Bilbao, in Spania,…

