Vreme răcoroasă și ploioasă în următoarele 2 săptămâni Meteorologii au anuntat, luni, prognoza pentru perioada 13 – 26 iulie si au precizat ca in prima parte a intervalului se va inregistra o incalzire a vremii, urmata de o scadere a temperaturilor, atat diurne, cat si nocturne. Precipitatii se vor inregistra in special in perioada 16 – 20 iulie in majoritatea regiunilor tarii. In […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

